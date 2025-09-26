4

У «Ювентуса» убытки 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн

«Ювентус» отчитался об убытках в размере 58 млн евро за год.

Туринский клуб завершил финансовый год с чистым убытком в размере 58 млн евро. Этот результат лучше показателей прошлого года. 

«Финансовый год закрыт с консолидированным убытком 58,1 млн, что на 141,1 млн меньше по сравнению с убытком в 199,2 млн евро годом ранее», – говорится в заявлении туринцев

Выручка «Ювентуса» за год составила 529,6 млн евро, по сравнению с 394,5 млн евро на 30 июня 2024 года. Основной источник –телеправа, на которые приходится 177,4 млн евро.

Расходы клуба составили 559,6 млн евро, этот показатель меньше прошлогоднего – тогда было 569,7 млн.

Чистая финансовая задолженность на 30 июня 2025 года составила 280,2 млн евро, увеличившись на 37,4 млн по сравнению с прошлым годом.

«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками

Кто победит в мадридском дерби?1915 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Calcio e Finanza
деньги
logoсерия А Италия
бизнес
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками
11сегодня, 16:18
Убытки «Ювентуса» составят 40-50 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн (Corriere dello Sport)
9вчера, 14:47
Завершено дело о финансовых махинациях «Ювентуса». Аньелли, Недвед, Паратичи получили условные сроки, клуб оштрафовали на 157 тысяч евро
922 сентября, 14:28
Главные новости
«Бавария» выиграла все 8 матчей в сезоне с общим счетом 30:7
88 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
711 минут назад
«МЮ» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд» из-за проблем с приобретением земли. За нее требуют 400 млн фунтов, «Юнайтед» рассчитывал на 50 млн
216 минут назад
У «Аль-Насра» Роналду 6 побед подряд с общим счетом 23:1 после поражения в финале саудовского Суперкубка
1123 минуты назад
Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах – быстрее всех за клуб топ-5 лиг в XXI веке. Роналду и Холанд делали это за 105 игр
2831 минуту назад
«Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка и закрепился на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии
433 минуты назад
Кейн забил 72 гола в 68 матчах в Бундеслиге, сегодня – дубль «Вердеру». Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге
3633 минуты назад
Кто играл и с Ямалем, и с Аршавиным? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
34 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду победил «Аль-Иттихад» Бензема в гостях, «Аль-Ахли» Мареза обыграл «Аль-Хазем»
2236 минут назад
Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»
21сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле о влиянии завоевания ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. «ПСЖ» все еще жаждет трофеев в ближайшие годы»
4 минуты назад
«Бавария» разнесла «Вердер» – 4:0! Кейн сделал дубль, Диас забил с паса Та пяткой, Лаймер тоже отличился
810 минут назад
Деулофеу о «Барсе»: «Педри и Ямаль будут определять футбол в следующие 10-15 лет. С ними клуб всегда будет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге»
15 минут назад
У Кейна 18 (15+3) очков в 8 матчах сезона за «Баварию». Форвард с пенальти и с игры забил «Вердеру»
635 минут назад
Бас Дост завершил карьеру. В 2023-м экс-форвард сборной Нидерландов, «Вольфсбурга» и «Спортинга» потерял сознание на поле и пережил остановку сердца
243 минуты назад
Хейлунд о «Наполи»: «Здесь я нашел семейную атмосферу – именно это мне было нужно. Планирую остаться в клубе»
344 минуты назад
Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»
749 минут назад
Карпин о критике: «Простой совет дам: не слушайте и не читайте ничего. Что и кто там говорит – это их проблемы»
10сегодня, 19:15
Сезар о «Баварии»: «Нойер – идол, один из лучших в мире, но ему почти 40 – клубу нужно думать о будущем. В Бразилии есть замечательный вратарь Бразао»
5сегодня, 19:13
У Диаса 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию». Сегодня вингер забил «Вердеру»
5сегодня, 19:10