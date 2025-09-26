У «Ювентуса» убытки 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн

«Ювентус» отчитался об убытках в размере 58 млн евро за год.

Туринский клуб завершил финансовый год с чистым убытком в размере 58 млн евро. Этот результат лучше показателей прошлого года.

«Финансовый год закрыт с консолидированным убытком 58,1 млн, что на 141,1 млн меньше по сравнению с убытком в 199,2 млн евро годом ранее», – говорится в заявлении туринцев

Выручка «Ювентуса » за год составила 529,6 млн евро, по сравнению с 394,5 млн евро на 30 июня 2024 года. Основной источник –телеправа, на которые приходится 177,4 млн евро.

Расходы клуба составили 559,6 млн евро, этот показатель меньше прошлогоднего – тогда было 569,7 млн.

Чистая финансовая задолженность на 30 июня 2025 года составила 280,2 млн евро, увеличившись на 37,4 млн по сравнению с прошлым годом.

«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками