Арест совладельца и экс-гендиректора «Торпедо» продлен судом на 3 месяца

Суд продлил арест Леонида Соболева и Валерия Скородумова по делу «Торпедо».

Мещанский городской суд продлил арест совладельца и бывшего генерального директора московского клуба на три месяца.

В июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Соболева и Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей.

Решением КДК РФС Скородумов отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев – на пять.

«Торпедо », завоевавшее право в сезоне‑2025/26 играть в Мир РПЛ , было исключено из состава участников чемпионата и переведено в Первую лигу за «попытку организации договорных матчей».