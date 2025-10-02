Бернарду после 2:2 с «Монако» пошутил, что Дайер известен своими «нырками». Эрик ответил, что Гонсалес ударил его ногой по голове в эпизоде с пенальти на 90-й
«Манчестер Сити» сыграл вничью (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Монако» сравнял счет на 90-й минуте с пенальти – после навеса в штрафную «Сити» полузащитник «горожан» Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру.
После матча в эфире TNT полузащитника «горожан» Бернарду Силву спросили об эпизоде с пенальти.
«Я не видел, не видел. Может быть, это и пенальти. А как вы думаете?» – сказал Силва.
Журналистка Оливия Бузагло пояснила: «По сути, кажется, это был Нико Гонсалес. Его нога была слишком высоко: он сыграл в мяч, но его голень едва не попала Эрику Дайеру в лицо».
На это Силва ответил, что ему «надо будет пересмотреть момент», а затем с улыбкой добавил: «Эрик Дайер – он же известен тем, что любит нырять».
Силва сказал это в сторону Дайера, который как раз ждал своей очереди на интервью. Защитника «Монако» также спросили об эпизоде и о словах Силвы.
«Я слышал, как Бернарду сказал, что я нырял», – с улыбкой сказал Дайер. Он подчеркнул, что Нико Гонсалес действительно задел его при контакте.