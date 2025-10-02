  • Спортс
  Бернарду после 2:2 с «Монако» пошутил, что Дайер известен своими «нырками». Эрик ответил, что Гонсалес ударил его ногой по голове в эпизоде с пенальти на 90-й
2

Бернарду после 2:2 с «Монако» пошутил, что Дайер известен своими «нырками». Эрик ответил, что Гонсалес ударил его ногой по голове в эпизоде с пенальти на 90-й

Бернарду Силва пошутил, что Эрик Дайер известен своими нырками на поле.

«Манчестер Сити» сыграл вничью (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Монако» сравнял счет на 90-й минуте с пенальти – после навеса в штрафную «Сити» полузащитник «горожан» Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру. 

После матча в эфире TNT полузащитника «горожан» Бернарду Силву спросили об эпизоде с пенальти.

«Я не видел, не видел. Может быть, это и пенальти. А как вы думаете?» – сказал Силва. 

Журналистка Оливия Бузагло пояснила: «По сути, кажется, это был Нико Гонсалес. Его нога была слишком высоко: он сыграл в мяч, но его голень едва не попала Эрику Дайеру в лицо».

На это Силва ответил, что ему «надо будет пересмотреть момент», а затем с улыбкой добавил: «Эрик Дайер – он же известен тем, что любит нырять».

Силва сказал это в сторону Дайера, который как раз ждал своей очереди на интервью. Защитника «Монако» также спросили об эпизоде и о словах Силвы.

«Я слышал, как Бернарду сказал, что я нырял», – с улыбкой сказал Дайер. Он подчеркнул, что Нико Гонсалес действительно задел его при контакте. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер City Xtra
