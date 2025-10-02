«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й

«ПСЖ» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Парижский клуб поднялся на 1-е место в рейтинге претендентов на победу в турнире после 2-го тура общего этапа.

Топ-15 выглядит так:

1. «ПСЖ »;

2. «Арсенал »;

3. «Бавария »;

4. «Барселона »;

5. «Реал»;

6. «Ливерпуль »;

7. «Интер»;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Челси»;

10. «Наполи»;

11. «Атлетико»;

12. «Тоттенхэм»;

13. «Боруссия» Дортмунд;

14. «Ювентус»;

15. «Ньюкасл».

«Карабах» занял 20-ю строчку, «Монако» – 21-ю, «Байер» – 27-ю, «Бенфика» – 31-ю, «Кайрат» – 36-ю.