Мбаппе, Хейлунд, Эдегор, Дайер, Гатти и Мендеш – в команде 2-го тура ЛЧ
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.
В символическую сборную 2-го тура общего этапа турнира вошли:
Вратарь – Угурджан Чакыр («Галатасарай»);
Защитники – Нуну Мендеш («ПСЖ»), Эрик Дайер («Монако»), Федерико Гатти («Ювентус»), Дензел Думфрис («Интер»);
Полузащитники – Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Мартин Эдегор («Арсенал»), Николя Пепе («Вильярреал»);
Нападающие – Расмус Хейлунд («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости