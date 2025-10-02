Лескотт про 2:2 от «Ман Сити»: «Пропустить в концовке и сыграть вничью воспринимается как поражение. Это признак того, что команда еще не вернулась к лучшей форме»

Джолеон Лескотт дал комментарий относительно матча «Манчестер Сити».

«Монако» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Ман Сити » играл лучше. Они не позволили «Монако » создать моменты, зато сами создали достаточно возможностей, но пропущенный гол, сравнявший счет в концовке, вызвал разочарование.

Пропустить в концовке и сыграть вничью всегда воспринимается как поражение. Считаю, что это признак того, что «Манчестер Сити» еще не вернулся к своей лучшей форме.

Они бы одержали убедительную победу со счетом 3:1 или 4:1, если бы были прежними. Но в целом команда показала позитивную игру», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт.

