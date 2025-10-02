Чинквини о Батракове: «Не слышал про него, в Италии невозможно посмотреть РПЛ. За 30 млн евро игрок из России мог бы уехать в Саудовскую Аравию, насчет Европы – сложно»
Оресте Чинквини заявил, что не слышал про Алексея Батракова.
Ранее агент полузащитника «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что стоимость игрока составляет 30 млн евро. Transfermarkt оценивает Алексея Батракова в 23 млн евро.
«Я не слышал про Батракова, в Италии невозможно посмотреть матчи чемпионата России. Может ли российский игрок стоить 30 млн евро? Все возможно.
Но за такие деньги игрок из России мог бы уехать в Саудовскую Аравию, а вот насчет Европы – это было бы очень сложно», – сказал бывший спортивный директор «Зенита», «Лацио» и «Венеции».
