Агент Батракова: «Алексей сейчас стоит около 30 млн евро, по ощущениям. В контракте есть цифры, за которые его можно выкупить»
Владимир Кузьмичев оценил трансферную стоимость Алексея Батракова .
Transfermarkt оценивает полузащитника «Локомотива» в 23 млн евро.
«Есть цифры, которые прописаны в контракте, за которые будет возможность его выкупить. Что касается понимания его стоимости, все отталкиваются от Transfermarkt, потому что нет какого-то альтернативного источника. По ощущениям, я думаю, на данный момент он стоит около 30 млн евро», – сказал представитель Батракова.
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79050 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости