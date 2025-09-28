Агент Батракова: «Алексей сейчас стоит около 30 млн евро, по ощущениям. В контракте есть цифры, за которые его можно выкупить»

Владимир Кузьмичев оценил трансферную стоимость Алексея Батракова .

Transfermarkt оценивает полузащитника «Локомотива» в 23 млн евро.

«Есть цифры, которые прописаны в контракте, за которые будет возможность его выкупить. Что касается понимания его стоимости, все отталкиваются от Transfermarkt , потому что нет какого-то альтернативного источника. По ощущениям, я думаю, на данный момент он стоит около 30 млн евро», – сказал представитель Батракова.

Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн