  • Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн

Алексей Батраков вошел в список самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг.

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг хавбеков с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.

Список топ-10 игроков выглядит следующим образом:

1. Родриго Мора («Порту») – 50,1 млн евро

2. Георгий Судаков («Бенфика») – 44,8 млн евро

3. Алексей Батраков («Локомотив») – 41,9 млн евро

4. Оркун Кекчю («Бешикташ») – 40,0 млн евро

5. Сэм Стейн («Фейеноорд») – 39,4 млн евро

6. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 35,6 млн евро

7. Виктор Фрохольдт («Порту») – 35,5 млн евро

8. Кеннет Тейлор («Аякс») – 34,3 млн евро

9. Исмаэль Сайабари (ПСВ) – 34,1 млн евро

10. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 33,2 млн евро

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт CIES в X
