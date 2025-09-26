Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
Алексей Батраков вошел в список самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг.
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг хавбеков с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.
Список топ-10 игроков выглядит следующим образом:
1. Родриго Мора («Порту») – 50,1 млн евро
2. Георгий Судаков («Бенфика») – 44,8 млн евро
3. Алексей Батраков («Локомотив») – 41,9 млн евро
4. Оркун Кекчю («Бешикташ») – 40,0 млн евро
5. Сэм Стейн («Фейеноорд») – 39,4 млн евро
6. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 35,6 млн евро
7. Виктор Фрохольдт («Порту») – 35,5 млн евро
8. Кеннет Тейлор («Аякс») – 34,3 млн евро
9. Исмаэль Сайабари (ПСВ) – 34,1 млн евро
10. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 33,2 млн евро
Источник: аккаунт CIES в X
