Спортдиректор «Балтики» Маргарян взял бы Батракова, а не Роналду: «Алексей с каждым годом будет все лучше, Криштиану – все хуже, а если его не выпускать на поле, все знают, что будет»

Армен Маргарян предпочел бы Алексея Батракова Криштиану Роналду.

– Когда Талалаева спросили, кого бы он купил за 12 млн евро – Батракова или Роналду, он сказал, что хотел бы купить Сперцяна. Кого бы взяли вы?

– Я бы выбрал Батракова. Потому что Криштиану Роналду на спаде, а Батраков на подъеме.

Батраков с каждым годом будет играть все лучше и лучше, а Роналду – все хуже и хуже. Потому что он стареет, как и все мы.

Его же нужно на поле выпускать, а если этого не делать, все знают, что будет дальше, – сказал спортивный директор «Балтики».