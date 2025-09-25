  • Спортс
11

Спортдиректор «Балтики» Маргарян взял бы Батракова, а не Роналду: «Алексей с каждым годом будет все лучше, Криштиану – все хуже, а если его не выпускать на поле, все знают, что будет»

Армен Маргарян предпочел бы Алексея Батракова Криштиану Роналду.

– Когда Талалаева спросили, кого бы он купил за 12 млн евро – Батракова или Роналду, он сказал, что хотел бы купить Сперцяна. Кого бы взяли вы?

– Я бы выбрал Батракова. Потому что Криштиану Роналду на спаде, а Батраков на подъеме.

Батраков с каждым годом будет играть все лучше и лучше, а Роналду – все хуже и хуже. Потому что он стареет, как и все мы.

Его же нужно на поле выпускать, а если этого не делать, все знают, что будет дальше, – сказал спортивный директор «Балтики».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?66493 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoКриштиану Роналду
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
Армен Маргарян
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛокомотив
