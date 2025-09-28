Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»

Жерзино Ньямси оценил стоимость Алексея Батракова на Transfermrkt.

Transfermarkt оценивает Батракова в 23 млн евро.

«Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для самого Алексея. Сложно сказать, сколько он может стоить в будущем, но он очень хорош на поле, приносит пользу для «Локомотива», – сказал защитник железнодорожников.