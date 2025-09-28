  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»
7

Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»

Жерзино Ньямси оценил стоимость Алексея Батракова на Transfermrkt.

Transfermarkt оценивает Батракова в 23 млн евро.

«Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для самого Алексея. Сложно сказать, сколько он может стоить в будущем, но он очень хорош на поле, приносит пользу для «Локомотива», – сказал защитник железнодорожников.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77501 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoАлексей Батраков
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoЖерзино Ньямси
logoСоветский спорт
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
78вчера, 02:13
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
2926 сентября, 16:48
ЭСК поддержала Казарцева, назначившего штрафной в игре «Локо» с «Динамо» Махачкала. Москвичи пропустили после него
6026 сентября, 15:02
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
1226 сентября, 12:10
Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
7226 сентября, 07:09
Главные новости
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
21 минуту назадВидеоСпортс"
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
133029 минут назад
Ямаль включен в заявку «Барсы» на игру с «Сосьедадом». Вингер восстановился после травмы паха
736 минут назад
Внучка Гинера о том, как попала на CSKA TV: «Закончила МГИМО, проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Роль ведущей мне близка: работала на радио, на «Карусели», пять лет была лицом Disney»
50сегодня, 10:17
ЦСКА вновь играет с «Балтикой», а вы можете получить бонус до 15 000 от FONBET!
сегодня, 10:00Реклама
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
34сегодня, 09:44
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Даже не знаю, кто он такой, никогда не видел его на футбольном поле. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
55сегодня, 09:28
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
68сегодня, 09:01
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
29сегодня, 08:52
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
12сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Краснодар» не лидер РПЛ по игре, у команды Мусаева спад. «Ростов» терзал их и был ближе к победе»
17 минут назад
Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» сыграет с «Лионом», «Ницца» – «Париж», «Марсель» в гостях у «Страсбура»
30вчера, 21:01
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1519 минут назад
Селюк готов поспорить с Талалаевым на миллион рублей, что «Ахмат» закончит сезон выше «Балтики»
623 минуты назад
Ди Лусиано ушиб коленный сустав на тренировке ЦСКА. Защитник пропустит не менее двух недель
426 минут назад
Поттер об увольнении из «Вест Хэма»: «Я невероятно разочарован, но признаю, что результаты были недостаточно хорошими. Желаю клубу только удачи в будущем»
438 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Наполи», «Рома» примет «Верону»
1746 минут назадLive
Виейра о Моуринью: «У нас были сложные отношения, я ушел за несколько месяцев до требла «Интера» по своей вине. Теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения»
153 минуты назад
ЦСКА – «Балтика». Мусаев, Алвес, Кармо и Оффор играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
13сегодня, 10:21