Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»
Жерзино Ньямси оценил стоимость Алексея Батракова на Transfermrkt.
Transfermarkt оценивает Батракова в 23 млн евро.
«Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для самого Алексея. Сложно сказать, сколько он может стоить в будущем, но он очень хорош на поле, приносит пользу для «Локомотива», – сказал защитник железнодорожников.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
