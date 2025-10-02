Вратарь «Ахмата» Ульянов о сезоне: «Авторитет Черчесова, его слова и перестроения дают результат. Мы начали играть чуть в другой футбол с первого матча»

Вадим Ульянов считает, что авторитет Черчесова повлиял на игроков «Ахмата».

Станислав Черчесов возглавил грозненский клуб в августе. При новом тренере команда не проигрывает в семи турах Мир РПЛ подряд и с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.

– «Ахмат» преобразился при Черчесове. Что изменилось?

– Тяжело выделить что‑то одно. Сыграли свою роль перестроения в игре, авторитет Черчесова, его слова – все это дает результат и плоды.

С первого матча мы начали играть чуть в другой футбол, а самое главное – положительный результат, он нас устраивает, – сказал вратарь «Ахмата ».