«Черчесов на одном уровне ментальности и психологии с Гвардиолой и Клоппом. Он говорит с игроками для улучшения их качеств, у него классное чувство юмора». Экс-вратарь «Милана» Амелия о тренере
Марко Амелия сравнил Станислава Черчесова с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.
«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии вместе с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Потому что не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология.
Он настоящий мужчина с классным чувством юмора. Он постоянно говорит с игроками и затрагивает те темы, которые им интересны. Он ведет диалоги с ними для улучшения их качеств», – сказал бывший голкипер «Милана» и сборной Италии.
В этом сезоне экс-тренер сборной России возглавил «Ахмат» в Мир РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
