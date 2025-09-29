«Черчесов на одном уровне ментальности и психологии с Гвардиолой и Клоппом. Он говорит с игроками для улучшения их качеств, у него классное чувство юмора». Экс-вратарь «Милана» Амелия о тренере

Марко Амелия сравнил Станислава Черчесова с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии вместе с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом . Потому что не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология.

Он настоящий мужчина с классным чувством юмора. Он постоянно говорит с игроками и затрагивает те темы, которые им интересны. Он ведет диалоги с ними для улучшения их качеств», – сказал бывший голкипер «Милана» и сборной Италии.

В этом сезоне экс-тренер сборной России возглавил «Ахмат » в Мир РПЛ .