Черчесов – первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. До него были 3 поражения подряд

Станислав Черчесов установил рекорд «Ахмата».

Сегодня грозненцы обыграли «Акрон» – 3:0.

Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в 7 подряд матчах в Мир РПЛ после назначения в грозненский клуб.

У «Ахмата » 4 победы и 3 ничьи при Черчесове в РПЛ , хотя начинал «Ахмат» сезон с 3 поражений подряд при Александре Сторожуке.