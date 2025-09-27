Черчесов – первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. До него были 3 поражения подряд
Станислав Черчесов установил рекорд «Ахмата».
Сегодня грозненцы обыграли «Акрон» – 3:0.
Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в 7 подряд матчах в Мир РПЛ после назначения в грозненский клуб.
У «Ахмата» 4 победы и 3 ничьи при Черчесове в РПЛ, хотя начинал «Ахмат» сезон с 3 поражений подряд при Александре Сторожуке.
