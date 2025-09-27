  • Спортс
  • Черчесов – первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. До него были 3 поражения подряд
Черчесов – первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. До него были 3 поражения подряд

Станислав Черчесов установил рекорд «Ахмата».

Сегодня грозненцы обыграли «Акрон» – 3:0.

Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в 7 подряд матчах в Мир РПЛ после назначения в грозненский клуб. 

У «Ахмата» 4 победы и 3 ничьи при Черчесове в РПЛ, хотя начинал «Ахмат» сезон с 3 поражений подряд при Александре Сторожуке.

