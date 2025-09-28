  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»
3

Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»

Брайан Мансилья считает, что Станислав Черчесов улучшил игру «Ахмата».

В субботу грозненцы дома разгромили «Акрон» (3:0) в матче 10‑го тура Мир РПЛ. Мансилья вышел на замену и отметился дублем.

– Эмоции очень хорошие, рад, что мы победили. Игра получилась очень тяжелой. Да, я забил два гола, но для меня важнее достижение команды.

Я потихоньку осваиваюсь в «Ахмате», все хорошо. Тренер и партнеры помогают мне.

– Что изменил Станислав Черчесов?

– Это топовый тренер, при нем мы стали играть лучше, о чем и говорит результат, – сказал нападающий «Ахмата».

Грозненцы с 15 очками поднялись на 7-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Черчесова 4 октября в гостях сыграет против «Краснодара».

Черчесов о дубле вышедшего на замену Мансильи: «Мы вчера с ним полчаса разговаривали. Результат вы увидели на поле»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77104 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoБрайан Мансилья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о серии «Ахмата» без поражений в РПЛ: «Черчесов – один из лучших тренеров лиги, знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык»
3вчера, 20:28
Черчесов о дубле вышедшего на замену Мансильи: «Мы вчера с ним полчаса разговаривали. Результат вы увидели на поле»
8вчера, 13:55
Черчесов – первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. До него были 3 поражения подряд
52вчера, 12:59
Экс-агент Черчесова: «Станислав Саламович может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда прогрессирует больше других»
224 сентября, 03:13
Главные новости
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
3 минуты назад
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
3246 минут назад
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
1955 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
1308сегодня, 08:37
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
11сегодня, 08:31
Тамерлан Мусаев о списке книг для футболистов: «Мозг будет работать по-другому, и мы услышим много хороших речей от ребят, может»
8сегодня, 08:19
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
71сегодня, 08:09
Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
14сегодня, 07:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Вилла» против «Фулхэма»
894сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну»
104сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тимощук о 5:2 с «Оренбургом»: «Обидно, что «Зенит» пропустил со стандартов. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет»
16 минут назад
Педри – Бускетсу: «Твой футбол, твое видение «Барсы» и жизни останутся навсегда. Уверен, наши пути еще пересекутся, друг»
316 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
518 минут назад
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
819 минут назад
Лаутаро об «Интере»: «На нас постоянно нападают, но мы боремся до конца в каждом турнире. Очень важно быть в тонусе»
327 минут назад
Форвард «Рубина» Сиве: «Россия – безопасная страна, русские очень добрые»
35 минут назад
Первая лига. «Уфа» против «Челябинска», «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
437 минут назадLive
Жозе Моуринью: «Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не по текущим реалиям. Но это их проблема, а не моя»
5сегодня, 08:43
Геннадий Орлов: «Зенит» в порядке – уже напоминает команду в чемпионские сезоны»
8сегодня, 08:40
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Фрайбурга», «Кельн» принимает «Штутгарт»
27сегодня, 08:39