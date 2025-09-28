Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»
В субботу грозненцы дома разгромили «Акрон» (3:0) в матче 10‑го тура Мир РПЛ. Мансилья вышел на замену и отметился дублем.
– Эмоции очень хорошие, рад, что мы победили. Игра получилась очень тяжелой. Да, я забил два гола, но для меня важнее достижение команды.
Я потихоньку осваиваюсь в «Ахмате», все хорошо. Тренер и партнеры помогают мне.
– Что изменил Станислав Черчесов?
– Это топовый тренер, при нем мы стали играть лучше, о чем и говорит результат, – сказал нападающий «Ахмата».
Грозненцы с 15 очками поднялись на 7-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Черчесова 4 октября в гостях сыграет против «Краснодара».
Черчесов о дубле вышедшего на замену Мансильи: «Мы вчера с ним полчаса разговаривали. Результат вы увидели на поле»