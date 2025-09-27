Семин о серии «Ахмата» без поражений в РПЛ: «Черчесов – один из лучших тренеров лиги, знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык»
Юрий Семин отметил высокий тренерский уровень Станислава Черчесова.
«Ахмат» под руководством экс-тренера сборной России не проигрывает в Мир РПЛ 7 матчей.
«Это говорит о квалификации Черчесова, который пришел и не просил времени на адаптацию.
Он человек, который хорошо знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык и выбрать правильное направление, чтобы игроки росли.
Он один из лучших наших тренеров РПЛ на данный момент», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75186 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости