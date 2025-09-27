Семин о серии «Ахмата» без поражений в РПЛ: «Черчесов – один из лучших тренеров лиги, знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык»

Юрий Семин отметил высокий тренерский уровень Станислава Черчесова.

«Ахмат » под руководством экс-тренера сборной России не проигрывает в Мир РПЛ 7 матчей.

«Это говорит о квалификации Черчесова , который пришел и не просил времени на адаптацию.

Он человек, который хорошо знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык и выбрать правильное направление, чтобы игроки росли.

Он один из лучших наших тренеров РПЛ на данный момент», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».