Кахигао о Максименко: «Ведем с ним переговоры о продлении контракта. Мы довольны Александром и хотим, чтобы он остался в «Спартаке» надолго»

Франсис Кахигао сказал, что «Спартак» готов продлить Александра Максименко.

27-летний вратарь выступает за основу красно-белых с 2018 года. Срок действия его текущего контракта истекает в июне 2026 года.

«Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой.

Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них.

Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», – сказал спортивный директор московского клуба. 

