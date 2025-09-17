Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам: вратарь «Спартака» пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого. Латышонок тоже в пятерке худших
Александр Максименко пока самый ненадежный вратарь в Мир РПЛ.
Голкипер «Спартака» занимает последнее место в лиге по предотвращенным голам. Он пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого (13 при xG 10,1).
Максименко отбил только 62% ударов в чемпионате. Хуже было лишь в сезоне-2021/22 – 53% (тогда же он пропустил на 4 гола больше, чем ожидалось).
В пятерку худших по предотвращенным голам на данный момент также входят Александр Дегтев из «Сочи» (-2,8), Евгений Ставер из «Рубина» (-1), Рустам Ятимов из «Ростова» (-0,7) и Евгений Латышонок из «Зенита» (-0,6).
«Бавария» против «Челси». Кто победит?1701 голос
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости