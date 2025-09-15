Пономарев об ошибке Акинфеева: «Яшин так никогда не делал. Они у Максименко, что ли, все это перенимают? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной – выбивай в поле»

Владимир Пономарев высказался об ошибке Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом».

«Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче 8-го тура Мир РПЛ, забив после ошибки Акинфеева. Вратарь армейцев, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, но хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота гостей.

– У кого они все это перенимают, у Максименко , что ли? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной площадке.

Выбивай мяч в поле, и пусть там идет борьба. А стараются отдать своему игроку, чтобы началась атака, но люди же нервничают, они не автоматы.

– Это может быть тренерской задумкой.

– Есть такое мнение, но Яшин так никогда не делал. Он всегда выбрасывал левому или правому защитнику. Это в то время он уже соображал и в центр не играл никогда.

Наверно, Челестини требует от Акинфеева такие европейские вещи. Но в Европе не набегают сломя голову на игрока, владеющего мячом.

Что касается удаления Гайича, он сделал это не умышленно. Наверное, сразу красную не стоило давать, – сказал бывший защитник ЦСКА .