Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, если брать «Спартак» и сборную. К Саше не было претензий, ни одной помарочки в передачах»

Виталий Кафанов высоко оценил игру Александра Максименко против сборной Иордании.

Голкипер «Спартака » и сборной России провел весь матч с Иорданией (0:0), состоявшийся 4 сентября.

«Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и «Спартак», и сборную.

Ни одной помарочки в передачах. Даже там, где игроки допускали ошибки, он давал качественную передачу. К нему не было претензий», – сказал тренер вратарей сборной России.

7 сентября Россия на выезде сыграет с командой Катара. Матч пройдет в 18:15 по московскому времени.