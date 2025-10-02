Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
Каталонцы уступили со счетом 1:2 в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Победный гол «ПСЖ» забил Гонсалу Рамуш на 90-й минуте.
«Я очень разочарован. Поражение из-за пропущенного гола на последней минуте, к тому же дома, разочаровывает.
Думаю, что соперник был лучше нас в финальной трети и во втором тайме в целом. Мы лучше начали. Хорошая игра, чтобы увидеть, где мы находимся. Мы на вершине европейского футбола. Сегодня «ПСЖ» победил, но в Лиге чемпионов еще многое предстоит сделать. Хоть мне и больно проигрывать, этот матч не имеет решающего значения.
Мы всегда хотим побеждать, мы недовольны. Впереди еще долгий путь. Это был хороший матч, нам нужно совершенствоваться, и мы это знаем. Мы намерены сделать это», – сказал полузащитник «Барселоны».