Мендеш о 2:1 с «Барсой»: «ПСЖ» был на топ-уровне даже при большом числе травмированных. Мы знаем, что в этом году будет сложнее – все хотят нас обыграть»

Нуну Мендеш высказался о победе над «Барсой» в ЛЧ (2:1).

«Это был напряженный матч, но мы всегда верим в себя. У нас много травмированных, но те игроки, которые вышли на поле, были на высоте. Нам нужно именно это – чтобы футболисты выходили, помогали нам и играли в наш футбол.

Мы показали свою работу: даже при большом числе травмированных мы были на топ-уровне. Мы знаем, что в этом году будет сложнее, потому что все хотят нас обыграть. Мы это понимаем и остаемся сосредоточенными. Мы всегда выходим, чтобы побеждать», – сказал защитник «ПСЖ » в интервью Canal+.