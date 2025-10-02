  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о Батракове: «Он сдал, его не видно на поле в последних играх. Тренеры «Локомотива» не могут поставить задачу правильно, так мы потеряем Алексея»
11

Наумов о Батракове: «Он сдал, его не видно на поле в последних играх. Тренеры «Локомотива» не могут поставить задачу правильно, так мы потеряем Алексея»

Николай Наумов считает, что игра Алексея Батракова в последних матчах ухудшилась.

«Я уже какой матч не вижу Батракова. Он сдал. С «Ахматом» (1:1) он забил гол, но в последних играх мы его на поле не видим.

И это вина тренерского штаба. Надо им думать, почему Батраков потерялся. Если его сдвигать на другие позиции, то это не улучшает его игру.

Если так будет продолжаться, то мы потеряем Батракова. Вижу в этом вину тренеров, которые не могут правильно поставить ему задачу согласно его амплуа», – заявил бывший президент  «Локомотива».

В нынешнем сезоне Батраков провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoНиколай Наумов
logoМихаил Галактионов
logoСоветский спорт
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот
14вчера, 19:53
Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
2430 сентября, 16:11
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
15130 сентября, 10:07
Агент Батракова: «Алексей сейчас стоит около 30 млн евро, по ощущениям. В контракте есть цифры, за которые его можно выкупить»
2128 сентября, 15:11
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
2926 сентября, 16:48
Главные новости
Экс-боец UFC Масвидаль: «Месси мог бы выступать в ММА с его менталитетом и данными от Бога. Лео – один из самых дисциплинированных людей, ступавших по этой земле»
1235 минут назад
Бабаев об интересе ЦСКА к Баринову: «Никогда не говори «никогда». Один из лучших российских игроков на этой позиции»
847 минут назад
Колосков назвал мифом статус «Спартака» как народной команды: «Но в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы он подкреплялся титулами и поведением тренера»
20сегодня, 10:43
Галактионов о контракте Баринова: «Есть информация, что договоренность будет достигнута. Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве»
3сегодня, 10:38
«Вест Хэм» о назначении Нуну: «Наш первый темнокожий тренер». В Великобритании идет месяц черной истории
42сегодня, 10:34
«МЮ» рассмотрит назначение Гласнера в случае увольнения Аморима. В клубе уверяют, что поддерживают португальца (BBC)
75сегодня, 10:30
Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады
15сегодня, 10:29
Адвокаты Смолова подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы повреждений потерпевшего в драке в «Кофемании»
32сегодня, 10:16
Рамуш о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Если ты лучший, нужно показывать это на поле, а не говорить»
67сегодня, 10:08
«Не упусти шанс познакомиться с матерью лучшего игрока мира». В Лондоне пройдет мероприятие с участием мамы Ямаля Шейлы Эбана, билеты – от 150 евро. За 800 можно сделать фото
102сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией снял все вопросы, которые часто звучали в прессе. Нужно смотреть на качество игры вратаря, а не на место «Спартака» в таблице»
48 секунд назад
Бартон о нападении на синагогу в Манчестере: «Среди всех дней они выбрали Йом Кипур, это позор. Мои мысли с евреями по всей Великобритании. Мы поддерживаем вас»
5 минут назад
Энрике получил 9 баллов за матч с «Барсой», Флик – 3 от L’Équipe. У Мендеша и Хакими по 8 баллов, у Ямаля – 5. Де Йонга, Ольмо и Гарсию оценили на 3, Феррана – на 7
48 минут назад
«Чикаго Файр» – третий клуб, против которого Месси не набрал очков в 2+ матчах. Рекорд у «Рубина» – 4 игры
522 минуты назад
Коледин об 1:2 со «Спартаком»: «Пари НН» был лучше всю игру. Результат не закономерен – мы «напрягали» одну из лучших команд лиги не основным составом»
539 минут назад
Далглиш о критике Виртца: «Этот малыш способен дать отпор. Ему нужно продолжать и найти общий язык с партнерами. Он отлично принимает мяч, открывается, контролирует передачи»
348 минут назад
Лукин о ЦСКА: «Хотим взять «трипл» – Суперкубок, Кубок и РПЛ»
854 минуты назад
Милорад Мажич: «Нравятся российские овощи – очень вкусные. В Сербии они как будто пластиковые. Еще в России вкусная и свежая рыба, стараюсь есть ее чаще»
7сегодня, 10:10
Иван Карпов утверждает, что свидетель по делу о драке в «Кофемании» угрожал Смолову связями в ФСБ и ФСО и предлагал уладить конфликт за 1 млн долларов. Федор отказал
15сегодня, 09:54
«Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» на «Олимпик Льюис Компанис». Клуб еще не получил разрешения от города на использование «Камп Ноу»
11сегодня, 09:24