Наумов о Батракове: «Он сдал, его не видно на поле в последних играх. Тренеры «Локомотива» не могут поставить задачу правильно, так мы потеряем Алексея»

Николай Наумов считает, что игра Алексея Батракова в последних матчах ухудшилась.

«Я уже какой матч не вижу Батракова. Он сдал. С «Ахматом » (1:1) он забил гол, но в последних играх мы его на поле не видим.

И это вина тренерского штаба. Надо им думать, почему Батраков потерялся. Если его сдвигать на другие позиции, то это не улучшает его игру.

Если так будет продолжаться, то мы потеряем Батракова. Вижу в этом вину тренеров, которые не могут правильно поставить ему задачу согласно его амплуа», – заявил бывший президент «Локомотива ».

В нынешнем сезоне Батраков провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.