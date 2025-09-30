Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
Александр Глеб допустил, что Алексею Батракову найдется место в «Барселоне».
Ранее сообщалось об интересе каталонцев к полузащитнику «Локомотива».
«Сейчас Батраков играет ведущую роль в «Локомотиве». Он один из лучших игроков РПЛ.
Переход в «Барселону» – это вызов. Батракову будет тяжело в «Барселоне». Там все требуют от тебя моментальный результат. А в случае его отсутствия пресса и болельщики начинают давить на игрока.
С другой стороны, в «Барселоне» сейчас многое меняется и много внимания уделяется молодым игрокам. Если Флик хочет видеть у себя Батракова, то в переходе в «Барселону» есть смысл. Чем раньте попадешь в такую команду, тем проще тебе будет там адаптироваться и выйти на новый уровень», – заявил бывший хавбек «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
