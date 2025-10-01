Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот

Алексей Батраков и Артем Тимофеев не забили 11-метровые в матче с ЦСКА.

В матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» уступил ЦСКА по пенальти (0:0, пенальти – 2:4).

Батраков и Тимофеев не реализовали свои попытки в серии. Оба футболиста «Локомотива » пробили с точки мимо створа ворот.

После 5 туров группового этапа ЦСКА и «Локомотив» лидируют в группе D, набрав по 10 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с «Акроном», а железнодорожники – с «Балтикой».