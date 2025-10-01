  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот
12

Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот

Алексей Батраков и Артем Тимофеев не забили 11-метровые в матче с ЦСКА.

В матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» уступил ЦСКА по пенальти (0:0, пенальти – 2:4).

Батраков и Тимофеев не реализовали свои попытки в серии. Оба футболиста «Локомотива» пробили с точки мимо створа ворот.

После 5 туров группового этапа ЦСКА и «Локомотив» лидируют в группе D, набрав по 10 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с «Акроном», а железнодорожники – с «Балтикой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАртем Тимофеев
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов
1510 минут назад
«Барселона» проиграла 3 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и выиграла один
2819 минут назад
«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне – после 7 побед и ничьей
6626 минут назад
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
4229 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
115937 минут назадLive
«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне. У туринцев 4 ничьих подряд после 3 побед, дальше – «Милан»
1642 минуты назад
«Барселона» уступила «ПСЖ» – 1:2! Рамуш забил на 90-й, Ферран отличился с передачи Рэшфорда
63344 минуты назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
47 минут назадТесты и игры
Экс-судья Бурруль считает, что де Йонга следовало удалить за фол на Мендеше: «Действие хавбека «Барсы» было опасным, он никак не мог сыграть в мяч»
30сегодня, 20:34Фото
Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ в 1-м тайме – не открывались ни сайт, ни приложение
102сегодня, 20:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хакими о 2:1 с «Барсой»: «Даже при большом числе травмированных «ПСЖ» был на топ-уровне. Мы знаем, что в этом году будет сложнее, потому что все хотят нас обыграть»
4 минуты назад
Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
45 минут назад
«Арсенал» после поражения от «Ливерпуля» выиграл 5 матчей и 1 сыграл вничью, 4 победы – сухие
318 минут назад
У Рэшфорда 4 ассиста в сезоне – больше всех среди англичан в топ-5 лиг
620 минут назад
«Байер» сыграл вничью с ПСВ – 1:1. Сайбари ответил на гол Кофана
139 минут назад
В ворота «Сити» дали пенальти после ВАР на 89-й минуте с «Монако» – Гонсалес ногой задел голову Дайера. Эрик забил с точки
339 минут назадФото
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» – 2:2. Дайер забил с пенальти на 90-й, Холанд сделал дубль
540 минут назад
«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» – 2:0. Сака и Мартинелли забили
641 минуту назад
«Вильярреал» не проиграл «Ювентусу» – 2:2. Вейга сравнял счет на 90-й
10048 минут назадLive
«Наполи» обыграл «Спортинг» благодаря дублю Хейлунда – 2:1
944 минуты назад