  • Коледин об 1:2 со «Спартаком»: «Пари НН» был лучше всю игру. Результат не закономерен – мы «напрягали» одну из лучших команд лиги не основным составом»
Коледин об 1:2 со «Спартаком»: «Пари НН» был лучше всю игру. Результат не закономерен – мы «напрягали» одну из лучших команд лиги не основным составом»

Юрий Коледин считает, что «Пари НН» играл лучше «Спартака» в кубковом матче.

В среду нижегородцы дома уступили москвичам (1:2) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Это седьмое поражение команды в восьми последних матчах Кубка и Мир РПЛ.

– Опять поражение на последних минутах у команды. Это следствие чего?

– Просто так получилось. Но я уверен и знаю то, что мы всю игру были лучше. Мы «напрягали» одну из самых лучших команд лиги, при этом играя не самым основным составом. Я думаю, что результат не закономерен.

– Состав ротационный, но сыграли лучше, чем в прошлый раз против «Спартака» (0:3) в РПЛ. В чем отличие встреч получилось?

– Не знаю, не могу сказать.

– Последний матч в Кубке России у вас против «Ростова».

– Конечно хочется победить. Мы даже не думаем о том, чтобы проиграть. У нас такого в голове нет и не было, – сказал защитник «Пари НН».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
