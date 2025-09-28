Сычев о Баринове: «Легенда «Локомотива» – вряд ли он перейдет в какой-то российский клуб. Неопределенность с контрактом могла повлиять на потерю очков и микроклимат в команде»

Дмитрий Сычев считает, что Дмитрий Баринов не перейдет в другой клуб РПЛ.

29-летний полузащитник и «Локомотив» ведут переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Летом сообщалось об интересе к Баринову со стороны ЦСКА .

– Почему тянут с предложением нового контракта?

– Это внутренние дела клуба. Но когда все вылезает наружу, это не сказывается положительным образом ни на микроклимате в команде, ни на игре. Это отвлекает, а игрок должен быть уверенным в своем будущем и думать об игре.

Возможно, это был один из факторов, повлиявших на нервное выступление команды и потерю очков в последних матчах. Дмитрий – системообразующий игрок, капитан, от него многое зависит на поле и в раздевалке. Такая неопределенность могла повлиять на внутренний микроклимат.

– Впереди ужесточение лимита. Не получится так, что условный «Зенит» заберет Баринова?

– Надо знать, о чем договорились агент, Дмитрий и клуб. Я слышал про желание Дмитрия поиграть в Европе, но только в достойных клубах. Видимо, таких пока нет. Баринов –легенда «Локомотива », и вряд ли перейдет в какой-то российский клуб, – сказал бывший нападающий железнодорожников.