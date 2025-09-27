  • Спортс
Агент Баринова о предложении ЦСКА в последний день окна: «Приехали все руководители «Локо»: «Дим, ты наше все, ответим отказом – у нас нет замены»

Агент Дмитрия Баринова рассказал, как хавбека «Локо» пытался купить ЦСКА.

— «Локо» был готов отпустить Баринова этим летом?

— В клубе сказали, что пока нет бюджета на продление контракта: «Если у вас будет вариант летом, мы пойдем Диме навстречу и рассмотрим предложения – за его регалии, за его заслуги перед клубом».

— Речь шла о двух миллионах [евро] для зарубежного клуба?

— Да. И о трех – для российского. Сначала на связь вышли турецкие клубы: «Бешикташ», «Истанбул», «Самсунспор». Но до конкретики не дошло. Потом появился АЕК, Диме звонил Николич, греки готовы были заплатить 2 миллиона. Это был бы самовыкуп [из-за санкций]. Предложение пришло в последнюю декаду августа, и «Локомотив» не стал рассматривать его. Галактионов был категорически против отпускать игрока, не имея замены.

— А ЦСКА предлагал 3 миллиона?

— Насколько знаю, они прислали предложение в последний день окна и получили отказ. До обсуждения личных условий даже не дошло. В день рождения Димы [11 сентября] на базу приехали все руководители и ему сказали: «Дим, ты наше все, мы ответим отказом, потому что у нас нет замены и мы не намерены тебя терять», – сказал Павел Банатин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
