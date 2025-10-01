  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о «Спартаке»: «Дисквалификация Станковича идет на пользу. Тренер задает тон – если он спорит с судьей, то же самое начинает делать команда»
Семшов о «Спартаке»: «Дисквалификация Станковича идет на пользу. Тренер задает тон – если он спорит с судьей, то же самое начинает делать команда»

Игорь Семшов считает, что бан Деяна Станковича пошел на пользу «Спартаку».

Ранее главный тренер красно-белых был дисквалифицирован на один месяц из турниров под эгидой РФС после нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча с «Динамо» (2:2).

Сегодня «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче FONBET Кубка России (2:1). 

«Очередной матч пропускал Станкович, его не было на бровке – и это идет в плюс. Да, с бровки ты не всегда слышишь, что там кричит тренер, но всегда обращаешь внимание и отвлекаешься.

Тренер задает тон – если Станкович спорит с судьей, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру и замены ведет именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идет только на пользу», – сказал экс-полузащитник «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
