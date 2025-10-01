Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Диванные специалисты какие‑то фрагменты «Пари НН» видели. Я в театре смотрю не три минуты, а все выступление. Ребята стараются и не специально проигрывают»

Алексей Шпилевский высказался о диванных экспертах.

Встреча Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей (2:1).

На 14-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Хуана Мануэля Боселли – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака », посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

На 83-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича за фол на Пабло Солари.

«Всегда говорю ребятам, что вы должны сделать все, что в наших силах. Мы не залезем в голову игрокам «Спартака» и не знаем, сбавили ли они обороты, была ли недооценка. Могу сказать о своей команде, что 70 минут мы играли топ.

Можно анализировать их развитие, понятно, что много экспертов сидят и дают свои оценки. Эти диванные специалисты видят их раз в месяц, какие‑то фрагменты видели. Я в театр прихожу и не смотрю три минуты, а смотрю все выступление.

Ребята ежедневно стараются, хотят все перевернуть и не специально проигрывают. Я же не могу своих ребят убить за ошибки, я не управляю ими джойстиком. Могу только повлиять на их физическое состояние, ментальное. Я ребятами доволен и могу сказать только положительные слова», – сказал главный тренер «Пари НН ».