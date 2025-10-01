  • Спортс
  • Мажич о Станковиче: «С чего нам конфликтовать? У меня к нему большое уважение, но работа есть работа – нельзя, чтобы кто-то вел себя по правилам, а кому-то прощались нарушения»
Милорад Мажич заявил, что у него нет конфликта с Деяном Станковичем.

– Есть ли у вас конфликт с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

– Нет никакого конфликта. С чего вы взяли?

– В прошлом сезоне он сказал: «Один мой соотечественник в судейском корпусе навел на меня прицел». Очевидно, намекая на вас.

– Я не читаю СМИ. Если что-то важное пишут, коллеги информируют меня. У меня к Станковичу большое уважение. Это был классный игрок с большой карьерой. Он выиграл много важных матчей, завоевал много трофеев. Сегодня он главный тренер одного из самых больших российских клубов – как по титулам, так и по количеству болельщиков. А я и мои сотрудники здесь пытаемся организовать одинаковые условия для всех. Я несу ответственность за свое поведение, а тренеры команд – за свое. Это имидж. У меня нет комментариев к его словам... Конфликт? С чего нам конфликтовать?

– Вы с ним вообще знакомы?

– Да, знаком. И с моей, и с его стороны всегда было большое уважение. Но дружба есть дружба, работа есть работа, как я уже говорил. Судьи – наши послы на поле. Станкович тренирует свою команду, а я – свою, команду арбитров. И, повторюсь, мы стремимся создать равные условия и равные критерии для всех. Нельзя, чтобы кто-то вел себя в рамках правил, а кому-то прощались нарушения.

– Вы много говорите о важности имиджа: поведение Станковича и скамейки «Спартака» негативно сказывается на этом аспекте?

– Я обсуждаю имидж судей. Имидж других людей пусть обсуждает кто-то еще. Станкович эмоционален, его манера поведения понятна. Но я не буду ее обсуждать, – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
