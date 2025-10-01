  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
17

Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Карабах» сыграет с «Копенгагеном», «Барселона» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» в гостях у «Монако», «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», «Вильярреал» противостоит «Ювентусу».

Лига чемпионов

2-й тур

Лига чемпионов. 2 тур
1 октября 19:00, Бай-Арена
Байер
Не начался
ПСВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
результаты
logoПСВ
logoМанчестер Сити
logoКопенгаген
logoКарабах
logoЮвентус
logoЮнион
logoСпортинг
logoАрсенал
logoОлимпиакос
logoНаполи
logoБарселона
logoБайер
logoАтлетик
logoБоруссия Дортмунд
logoВильярреал
logoПСЖ
logoНьюкасл
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава «Ливерпуля» – он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс – сейчас это бардак»
74сегодня, 05:55
На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»
11сегодня, 05:30
Фонбет Кубок России. «Пари НН» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
235сегодня, 04:30
Нойер – журналисту о голе «Пафоса»: «Вы были вратарем? Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю»
31сегодня, 03:47
Слот о Салахе в запасе: «Ливерпулю» нужно использовать весь состав. Во многих матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену»
10сегодня, 03:22
Каррагер о победе «Галатасарая»: «Ливерпуль» играет не в футбол, а в баскетбол – не увидел игры топ-клуба. Слоту придется по-настоящему отрабатывать деньги»
23сегодня, 03:10
Александр Мостовой: «Сафонов, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и ничего не выигрывают. Правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы»
31сегодня, 02:42
«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС – 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий
13сегодня, 01:55
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл «Чикаго» – 3:5. Суарес сделал дубль
32сегодня, 01:45
Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола – чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды»
14сегодня, 01:10
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Талалаев: «Надеюсь, что «Балтике» даже поможет пропущенный гол от ЦСКА. Состав на матч с «Акроном» будет понимать, что надо играть до конца и что без мячей нельзя выиграть»
111 минут назад
«Монако» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
126 минут назад
Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного сумасшедших парней – Кунья мог бы быть таким»
1136 минут назад
«Барселона» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
446 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном»
451 минуту назад
Мартынович про 0:5 от «Реала»: «Было слишком много зон – играть высоко против быстрых нападающих, когда за спиной 45 метров... «Кайрат» неплохо провел первые 20 минут»
4сегодня, 06:30
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 05:40
Маскерано про 3:5 от «Чикаго»: «Это поражение – полностью моя вина. «Интер Майами» готовился к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому»
1сегодня, 05:10
Оби Микел об игре Майну: «Вот что происходит, когда у тренера нет доверия к вам. Что случилось с этим парнем? Он лишь тень того, кем был ранее»
4сегодня, 04:55
«Пари НН» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
6сегодня, 04:45