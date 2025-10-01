Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Карабах » сыграет с «Копенгагеном », «Барселона » примет «ПСЖ », «Манчестер Сити » в гостях у «Монако », «Арсенал » встретится с «Олимпиакосом », «Вильярреал » противостоит «Ювентусу ».

Лига чемпионов

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

