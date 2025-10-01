Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
В среду «Карабах» сыграет с «Копенгагеном», «Барселона» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» в гостях у «Монако», «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», «Вильярреал» противостоит «Ювентусу».
Лига чемпионов
2-й тур
1 октября 16:45, им. Тофика Бахрамова
1 октября 16:45, Констант Ванден Сток
1 октября 19:00, Олимпик Льюис Компанис
1 октября 19:00, Эмирейтс
1 октября 19:00, Стадио Диего Армандо Марадона
1 октября 19:00, Луи II
1 октября 19:00, Бай-Арена
1 октября 19:00, Сигнал Идуна Парк
1 октября 19:00, Эстадио де ла Серамика
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
