Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»

Гурбан Гурбанов оценил гостевую победу над «Бенфикой» (3:2).

К 30-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Карабах» проигрывал со счетом 0:2.

«В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика » слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов.

Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем – это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации мы должны стараться найти свою игру и показать ее. Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча – тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», – сказал тренер «Карабаха ».