  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»
1

Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»

Гурбан Гурбанов оценил гостевую победу над «Бенфикой» (3:2).

К 30-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Карабах» проигрывал со счетом 0:2.

«В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов.

Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем – это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации мы должны стараться найти свою игру и показать ее. Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча – тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», – сказал тренер «Карабаха».

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1969 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Azerisport
logoКарабах
logoБенфика
logoГурбан Гурбанов
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
61вчера, 21:05
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
1068вчера, 21:01
Президент Азербайджана Алиев распорядился выделить «Карабаху» 5 млн манатов за выход в ЛЧ
8629 августа, 19:59
Главные новости
МЛС. Гол Месси принес победу «Интер Майами» над «Сиэтл Саундерс» – 3:1
128 минут назад
Насри о 2-м пенальти «Реала»: «Я не вижу здесь 11-метрового. Если судья дал его, чтобы компенсировать красную Карвахаля, тогда не надо было давать карточку. Хотелось бы объяснений»
74вчера, 22:12
Тудор про 4:4 с «Боруссией»: «Это лучшее, на что «Ювентус» сейчас способен. Мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, и это хороший знак»
7вчера, 22:03
Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать»
42вчера, 22:00
Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам: вратарь «Спартака» пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого. Латышонок тоже в пятерке худших
37вчера, 21:52
Вальверде о 2:1 с «Марселем»: «Реал» порой думает, что матч уже выигран, хотя это не так – это наша вина. Не буду говорить о судействе, на эмоциях можно сказать что угодно»
35вчера, 21:27
Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Марселем». У форварда «Реала» дубль с пенальти
26вчера, 21:24
«Ювентус» и «Боруссия» – принципиальные соперники с финала 1997-го. Вспомните, кто играл за оба клуба?
вчера, 21:10Тесты и игры
У «Ювентуса» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Тудора забила по 4 гола «Интеру» и «Боруссии»
15вчера, 21:06
Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах. Лишь Роналду сделал это быстрее
47вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Боруссии» Нмеча о 4:4 с «Юве»: «Жаль, что пропустили два гола в добавленное время, но очко в Турине – это все-таки хороший результат»
28 минут назад
Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера»
3вчера, 21:46
Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах «Реал» мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на «Бернабеу» получим свой шанс даже вдесятером»
8вчера, 21:41
Влаховича признали лучшим игроком матча с «Боруссией». У форварда «Ювентуса» дубль и ассист после выхода на замену
7вчера, 21:37
Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает, чтобы все – Мбаппе, Гюлер – возвращались за мячом, и это сильно меняет игру «Реала»
21вчера, 21:36
«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов во втором тайме и повторили рекорд ЛЧ
2вчера, 21:26
У Влаховича 6 голов и ассист в 6 последних матчах за «Ювентус». Душан дважды забил «Боруссии»
13вчера, 21:12
Экс-вратаря «Динамо» Киев и «Шахтера» Рудько задержали при попытке покинуть Украину. 33-летнего игрока направили в учебный центр ВСУ
17вчера, 21:09
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» по пенальти проиграла «Брентфорду», «Кристал Пэлас» одолел «Миллуолл», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
9вчера, 21:07
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
2вчера, 20:49