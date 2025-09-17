Президент Азербайджана Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Бенфикой» в ЛЧ: «Каждый азербайджанец гордится командой из Агдама, творящей чудеса в Европе»

Президент Азербайджана поздравил «Карабах» с победой над «Бенфикой».

Азербайджанский клуб одержал волевую победу над «Бенфикой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, отыгравшись с 0:2 (3:2).

«От всего сердца поздравляю футбольный клуб «Карабах» из Агдама с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов – самом престижном клубном турнире континента. Это историческая победа для азербайджанского футбола и всего азербайджанского спорта.

Блестящая победа «Карабаха» в гостевом матче с «Бенфикой», одним из старейших клубов Европы, совершившего потрясающий камбэк по ходу игры, демонстрирует непобедимый дух и волю к борьбе нашей команды. Этой победой наша родная команда подарила огромную радость азербайджанскому народу.

Каждый азербайджанец гордится «Карабахом», творящим чудеса в Европе. Желаю нашей команде успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов», – приводит слова Ильхама Алиева Oxu.Az.

Президент Азербайджана Алиев распорядился выделить «Карабаху» 5 млн манатов за выход в ЛЧ