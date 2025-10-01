  • Спортс
  • Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»
Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»

Беппе Маротта считает, что Серия А не может позволить себе звездных игроков.

Ранее президент «Интера» назвал чемпионат Италии транзитной лигой и добавил: «Сегодня в Серии А есть один игрок, которого я считаю настоящим чемпионом, а именно Лука Модрич. Однако он пришел сюда в 40 лет».

«Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Очевидно, наша лига – транзитная», – отметил Маротта

Напомним, форвард Килиан Мбаппе перешел в «Реал Мадрид» летом 2024 года на правах свободного агента.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
