Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»

Беппе Маротта считает, что Серия А не может позволить себе звездных игроков.

Ранее президент «Интера » назвал чемпионат Италии транзитной лигой и добавил: «Сегодня в Серии А есть один игрок, которого я считаю настоящим чемпионом, а именно Лука Модрич. Однако он пришел сюда в 40 лет» .

«Такие трансферы, как Мбаппе , в Италии сейчас невозможны. Очевидно, наша лига – транзитная», – отметил Маротта .

Напомним, форвард Килиан Мбаппе перешел в «Реал Мадрид» летом 2024 года на правах свободного агента.