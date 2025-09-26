Президент «Интера» Маротта о Серии А: «Транзитная лига. У нас один настоящий чемпион – Модрич, пришедший сюда в 40 лет»
Беппе Маротта считает, что Серия А пребывает в упадке.
«У нас в Италии большие проблемы со стадионами, а также с развлечениями.
Наша лига – переходная, и игроки, к сожалению, проходят через нее [транзитом].
Сегодня в Серии А есть один игрок, которого я считаю настоящим чемпионом, а именно Лука Модрич. Однако, он пришел сюда в 40 лет», – заявил президент «Интера» для Tuttomercatoweb.
40-летний Модрич – уже лидер «Милана». Ставит рекорды в каждой игре
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
