Президент «Интера» Маротта о Серии А: «Транзитная лига. У нас один настоящий чемпион – Модрич, пришедший сюда в 40 лет»

Беппе Маротта считает, что Серия А пребывает в упадке.

«У нас в Италии большие проблемы со стадионами, а также с развлечениями.

Наша лига – переходная, и игроки, к сожалению, проходят через нее [транзитом].

Сегодня в Серии А есть один игрок, которого я считаю настоящим чемпионом, а именно Лука Модрич . Однако, он пришел сюда в 40 лет», – заявил президент «Интера » для Tuttomercatoweb.

