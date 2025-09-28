Президент «Интера» Маротта: «Политики понимают, что Милану нужен новый стадион, надеюсь. За последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только 2»

Беппе Маротта считает, что в Италии строится мало стадионов.

Ранее сообщалось , что Городской совет Милана в понедельник примет решение о продаже стадиона «Сан-Сиро » и его территории «Интеру » и «Милану».

Клубы предложили выкупить землю вокруг стадиона, чтобы построить на месте автостоянки новый стадион, а затем снести старую арену, когда строительство будет завершено.

«Я верю и надеюсь, что наши политики также понимают, что Милану нужен новый стадион. Мы хотели бы превратить эту потребность в преимущество для города.

Если этого не произойдет, мы должны восполнить потребность. Учитывая, что за последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только два, такая проблема возникает», – заявил президент «Интера».