Президент «Интера» Маротта: «Политики понимают, что Милану нужен новый стадион, надеюсь. За последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только 2»
Беппе Маротта считает, что в Италии строится мало стадионов.
Ранее сообщалось, что Городской совет Милана в понедельник примет решение о продаже стадиона «Сан-Сиро» и его территории «Интеру» и «Милану».
Клубы предложили выкупить землю вокруг стадиона, чтобы построить на месте автостоянки новый стадион, а затем снести старую арену, когда строительство будет завершено.
«Я верю и надеюсь, что наши политики также понимают, что Милану нужен новый стадион. Мы хотели бы превратить эту потребность в преимущество для города.
Если этого не произойдет, мы должны восполнить потребность. Учитывая, что за последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только два, такая проблема возникает», – заявил президент «Интера».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78514 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости