У Моуринью 8 поражений от «Челси» при 5 победах

Жозе Моуринью чаще проигрывает «Челси», чем побеждает.

«Бенфика » под руководством португальца уступила лондонцам во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

За свою тренерскую карьеру Моуринью 15 раз встречался с «Челси». В пользу команд Жозе закончились 5 матчей, поражениями обернулись 8 игр. Ничьих было две.

Помимо «Бенфики», Моуринью противостоял «Челси » с такими командами, как «Интер», «МЮ » и «Тоттенхэм».

Жозе дважды тренировал «Челси» (2004-2007, 2013-2015).