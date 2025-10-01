У Моуринью 8 поражений от «Челси» при 5 победах
Жозе Моуринью чаще проигрывает «Челси», чем побеждает.
«Бенфика» под руководством португальца уступила лондонцам во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1).
За свою тренерскую карьеру Моуринью 15 раз встречался с «Челси». В пользу команд Жозе закончились 5 матчей, поражениями обернулись 8 игр. Ничьих было две.
Помимо «Бенфики», Моуринью противостоял «Челси» с такими командами, как «Интер», «МЮ» и «Тоттенхэм».
Жозе дважды тренировал «Челси» (2004-2007, 2013-2015).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
