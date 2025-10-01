Моуринью о судействе с «Челси»: «Педро мог получить вторую желтую гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил»

Жозе Моуринью недоволен судейскими решениями в игре с «Челси».

«Бенфика » уступила лондонцам во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Форвард «Челси» Жоао Педро получил вторую желтую карточку от судьи Даниэля Зиберта на 96-й минуте.

«Челси » был очень силен в переходных фазах. Я сделал замены, чтобы добавить свежести, но у них на скамейке были игроки сильнее тех, кто выходил в стартовом составе. У них полно вариантов.

У меня есть ощущение, что Жоао Педро мог получить вторую желтую карточку гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил. Пример тому – удаление Флорентино в Стамбуле. И эпизод с Отаменди тоже тянул на вторую желтую. Игра бы точно изменилась.

Мы расстроены поражением, но оптимистично смотрим на фундамент тактического и ментального роста. У нас уже было три дня на тренировки, а теперь будет четыре, что позволит подойти к следующему матчу в лучшей форме», – сказал главный тренер «Бенфики».