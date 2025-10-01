Моуринью встретился с бывшим сотрудником «Челси» на пресс-конференции: «Где мое любимое печенье?» Пулман, работавший в клубе 56 лет, угостил тренера, они обнялись
Бывший сотрудник «Челси» угостил Жозе Моуринью печеньем.
Вчера «Бенфика» под руководством португальского специалиста уступила лондонскому клубу со счетом 0:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На пресс-конференции Моуринью присутствовал бывший сотрудник «синих» Брайан Пулман, работавший в клубе 56 лет и ушедший на пенсию в 2024 году. Увидев его, Жозе улыбнулся и спросил: «Где мое любимое печенье?»
Пулман поделился с тренером печеньем, которое принес с собой, и обнялся с Моуринью.
Напомним, португалец возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
