Моуринью 0:1 от «Челси»: «Бенфика» провела 4 матча с перерывами в 2 дня, на тренировки не было времени, на игроков идет большое давление в связи с выборами в клубе. Эта игра может стать отправной точкой»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси».

Португальская команда проиграла матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Мы провели четыре матча с перерывами в два дня. Мы не тренировались, а просто восстанавливались в перерывах, а одна из моих сильных сторон – это работа на поле, тренировки. У нас не было на это времени.

Когда команда меняет тренера в середине сезона, это происходит потому, что дела идут неважно. Так что у нас были некоторые трудности, а также период большого давления на игроков в связи с выборами в клубе – это почти политическая кампания, и игроки не могут избежать этого.

Если говорить о сегодняшнем матче, то поражение – это всегда поражение, но поражения бывают разные. Это одно из тех поражений, которое может стать для игроков хорошей отправной точкой, это была стабильная игра. Мы могли добиться ничьей, и это был бы позитивный результат», – сказал Моуринью в эфире TNT Sports.