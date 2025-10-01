  • Спортс
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»

УЕФА поставил на паузу решение об отстранении Израиля от соревнований.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на этой неделе. За отстранение выступало «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Позднее появилась информация, что УЕФА отложил голосование по этому вопросу на фоне нового мирного плана, который представил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 

«УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана.

Но, прежде всего, [Израильская футбольная ассоциация] является членом УЕФА, и, как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.

[Израиль] относится к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение», – цитирует The Athletic слова вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни на конференции в Лондоне.

