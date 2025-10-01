  • Спортс
  • «МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба
«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба

«Манчестер Юнайтед» может сыграть в Саудовской Аравии посреди сезона.

Клуб рассматривает возможность проведения товарищеского матча в середине сезона с целью увеличения доходов. «Юнайтед» недосчитался 85 млн фунтов, не попав в Лигу чемпионов в этом сезоне, общий долг клуба составляет более миллиарда фунтов.

Переговоры с заинтересованными сторонами находятся на ранней стадии, однако поездка на Ближний Восток рассматривается как вариант.

В связи с неучастием в еврокубках и вылетом из Кубка английской лиги, у «МЮ» будет свободный отрезок недели в начале декабря. Также проведение матча возможно в конце декабря или январе.

По данным The Athletic, манкунианцы считают привлекательной идею встречи с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, но пока неясно, позволит ли это расписание.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
