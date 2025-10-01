«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба
«Манчестер Юнайтед» может сыграть в Саудовской Аравии посреди сезона.
Клуб рассматривает возможность проведения товарищеского матча в середине сезона с целью увеличения доходов. «Юнайтед» недосчитался 85 млн фунтов, не попав в Лигу чемпионов в этом сезоне, общий долг клуба составляет более миллиарда фунтов.
Переговоры с заинтересованными сторонами находятся на ранней стадии, однако поездка на Ближний Восток рассматривается как вариант.
В связи с неучастием в еврокубках и вылетом из Кубка английской лиги, у «МЮ» будет свободный отрезок недели в начале декабря. Также проведение матча возможно в конце декабря или январе.
По данным The Athletic, манкунианцы считают привлекательной идею встречи с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, но пока неясно, позволит ли это расписание.
Барселона
Будет ничья
ПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости