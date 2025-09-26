  • Спортс
  • «МЮ» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд» из-за проблем с приобретением земли. За нее требуют 400 млн фунтов, «Юнайтед» рассчитывал на 50 млн
«Манчестер Юнайтед» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд».

Клуб рассматривает альтернативы проекту, представленному в марте совладельцем Джимом Рэтклиффом и архитектором Норманом Фостером, из-за проблем с приобретением необходимого участка земли.

Велись переговоры с Freightliner, компанией, владеющей значительной долей территории к западу от нынешнего стадиона, которая была выделена под часть нового стадиона.

Однако, по словам источников, знакомых с ходом процесса и пожелавших остаться анонимными, Freightliner требует за землю около 400 млн фунтов. Это значительно превышает прогнозируемую цену «МЮ» в районе 50 млн.

Ожидается, что «Юнайтед» откажется от навеса из-за нехватки места.

Новый стадион будет иметь крышу, поэтому навес, строительство и установка которого оценивались в 300-400 млн фунтов, выполнял бы скорее эстетическую функцию, а не служил укрытием для людей в непогоду.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoОлд Траффорд
стадионы
logoМанчестер Юнайтед
деньги
logoпремьер-лига Англия
