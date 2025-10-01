Генич о Глушенкове: «Ларин приезжал поговорить с Максом, потому что были проблемки с Семаком. Они пообщались и все наладили. Конфетно-букетный период сейчас – следствие этого»

Константин Генич рассказал о психологической работе Максима Глушенкова.

«Я не знаю, открою я там инсайд или нет. Это даже не слух – реальная история. Я почему говорю про психологическую помощь для Жерсона , может быть, он действительно там тоскует сейчас, хоть и много бразильцев, может быть, он переживает, что не уехал в Саудовскую Аравию. Но действительно были проблемы у Макса [Глушенкова], и, насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин – [бывший директор академии «Чертаново»] дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к Николаю Юрьевичу.

Сам приехал, чтобы поговорить с Максом , потому что он знал и понимал, что есть какие-то, как сказать, проблемки у Глушенкова с Семаком . И Николай Юрьевич приезжал, вел разговор, беседу. И у Макса папа – футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Ну и вот, видимо, достучались, потому что именно после этого разговора, визита Николая Юрьевича, Макс, может быть, что-то пересмотрел.

Плюс Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде бы как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, все наладили, и, судя по всему, как сейчас Макс выглядит и где он играет, и как он играет, это все пока следствие вот этих разговоров.

Сейчас пошел такой снова конфетно-букетный [период], где ему дают возможность себя реализовать. В футболе не бывает мелочей», – сказал комментатор «Матч ТВ» в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Полузащитник «Зенита » Глушенков забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах Мир РПЛ . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .