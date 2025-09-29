Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»

Павел Погребняк дал комментарий относительно игры Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» сделал покер в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

В этом сезоне в активе хавбека 6 голов и 2 передачи в 8 играх.

«После матча, где ему не дали лучшего футболиста встречи, доказал, что он был лучшим на поле.

С чем связана такая результативность? Наверное, с личным разговором с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком прежде всего.

Потом включил голову, понял, что обижаться себе дороже, тебе доверяют, выходи, доказывай, как он это и сделал. Вопросов не будет. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы тебя не вытеснят из состава.

Почему бы и не стать лучшим бомбардиром или лучшим ассистентом в этом сезоне. Главное – беречь руки», – сказал бывший нападающий «Зенита » Павел Погребняк .