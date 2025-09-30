Радимов про Глушенкова: «Наконец убрал всех бесов из головы и перестал воевать с Семаком, с журналистами, со всеми. Сейчас ему играется в кайф»

Владислав Радимов отреагировал на покер Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» забил 4 гола в ворота «Оренбурга » в матче 10-го тура Мир РПЛ (5:2).

«Во-первых, у Глушенкова сейчас, на мой взгляд, очень хорошая физическая форма. Второе, мне кажется, он убрал наконец всех бесов из головы, которые у него были, и перестал воевать с Семаком , с журналистами, со всеми. Решил сосредоточиться на футболе, что у него хорошо получается. И вот вам результаты.

Переоценивать, с одной стороны, этот успех не надо, с другой стороны, некоторые футболисты четыре раза за сезон не могут ударить по воротам, а тут – четыре гола в одном матче. Поэтому я думаю, что все это просто замечательно для него. Хотя по мне отправной точкой стал матч в Краснодаре. Он там выглядел потрясающе, и дело не в том даже, что он отдал и забил, а дело в том, что он проделал колоссальный объем работы. И сейчас, мне кажется, ему играется в кайф.

И «Зенит» получил сейчас очень качественное усиление в лице Глушенкова , который не занимается дурью и протестует против всего, а который начал играть в футбол. Я лично очень за него рад», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».