Вольтемаде забил в дебютном матче за «Ньюкасл» – в ворота «Вулвс». Форварда купили за 85+5 млн евро у «Штутгарта»
Ник Вольтемаде забил первый гол за «Ньюкасл».
Немецкий форвард открыл счет в дебютной игре за «сорок» – против «Вулверхэмптона» в 4-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
Напомним, «Ньюкасл» заплатил «Штутгарту» 85+5 млн евро за Вольтемаде этим летом.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
