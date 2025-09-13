Вольтемаде забил в дебютном матче за «Ньюкасл» – в ворота «Вулвс». Форварда купили за 85+5 млн евро у «Штутгарта»

Ник Вольтемаде забил первый гол за «Ньюкасл».

Немецкий форвард открыл счет в дебютной игре за «сорок» – против «Вулверхэмптона » в 4-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

Напомним, «Ньюкасл » заплатил «Штутгарту » 85+5 млн евро за Вольтемаде этим летом.

Со статистикой игрока можно ознакомиться