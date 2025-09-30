  • Спортс
  • Гендиректор «Штутгарта» о словах Румменигге про Вольтемаде: «Мы всегда рады поздравлениям из Мюнхена»
1

Гендиректор «Штутгарта» о словах Румменигге про Вольтемаде: «Мы всегда рады поздравлениям из Мюнхена»

В «Штутгарте» отреагировали на высказывание Карл-Хайнца Румменигге.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в контексте перехода Ника Вольтемаде за 85 миллионов евро заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег».

«Мы всегда рады поздравлениям из Мюнхена», – сказал генеральный директор «Штутгарта» Александр Верле.

В ходе летнего трансферного окна «Ньюкасл» приобрел нападающего Вольтемаде у «Штутгарта» за 85+5 миллионов евро. Футболистом также интересовалась «Бавария».

Немец забил 2 гола в 3 матчах текущего сезона АПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
