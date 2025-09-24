Карл-Хайнц Румменигге: «Виртцу в «Баварии» было бы лучше, чем в «Ливерпуле». Мы могли подписать и Вольтемаде, но клуб достаточно мудр, чтобы не участвовать в финансовом безумии»

Румменигге высказался о том, что Виртц и Вольтемаде не перешли в «Баварию».

«Бавария» интересовалась полузащитником «Байера » и форвардом «Штутгарта », однако в летнее трансферное окно Флориан Виртц перешел в «Ливерпуль », а Ник Вольтемаде – в «Ньюкасл».

«Что касается Виртца, то мне до сих пор обидно, потому что я считаю, что игроку было бы лучше в «Баварии», чем в «Ливерпуле».

Мы могли подписать Вольтемаде, но я должен сказать, что «Бавария» достаточно мудра, чтобы не участвовать в финансовом безумии.

Я всегда говорил: мы хотим добиться спортивных успехов, но все должно быть сделано основательно и финансово обоснованно», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Sport Bild.